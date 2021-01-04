شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 4 يناير 2021 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 298208 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 276485 حالة شفاء بعد تسجيل 2499 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3903 حالات.

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