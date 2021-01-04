استشهاد واصابة 38 مدنياً بقصف حوثي استهدف تعز عام 2020

الإثنين 4 يناير 2021

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، عن رصد وتوثيق 73 انتهاكاً وجرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق سكان مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمدينة تعز خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2020م.



واوضح التحالف في تقرير اطلقه، اليوم، بعنوان (تعز..قصف لايتوقف) وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان القصف المدفعي الذي شنته ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز مستهدفة عدد من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، اسفر عن مقتل 11 مدنياً بينهم 6 أطفال، وإصابة 37 أخرين بينهم 21 طفلاً و4 نساء، وإلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة وخاصة.

ولفت التقرير، الى أن القصف المدفعي الحوثي على أحياء تعز السكنية خلال شهر نوفمبر وثلثي شهر ديسمبر 2020م ألحق أضرار بالغة بعدد 20 منشأة وممتلكات خاصة بينها 11 منزلا تضررت بشكل جزئي ومنزل واحد دمر كليا بالإضافة إلى إلحاق أضرارا جزئية بعدد 5 محلات تجارية وثلاث مركبات تعود ملكيتها لمواطنين، فيما أسفر كذلك عن إلحاق أضرارا جزئية متفاوتة لخمس منشآت عامة بينها مرفقين صحيين ومسجدين ونادي رياضي.

وقال المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي" ان اطلاق التقرير يأتي بناءً على عملية رصد استقصائي اجراه أعضاء فريق العمل الميداني التابع لتحالف رصد بمحافظة تعز عبر سلسلة من الزيارات الميدانية التي شملت (5) مناطق مأهولة بالسكان كانت هدفا لقصف مدفعي من مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في شمال وشرق المدينة"..مؤكداً ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة اجلاً ام عاجلاً.