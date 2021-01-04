جرائم أردوغان.. تركيا تواصل القصف الصاروخي لـ"عين عيسى" شمالي سوريا

الإثنين 4 يناير 2021

جددت القوات التركية القصف الصاروخي على بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تجدد صباح اليوم الإثنين القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، على مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد قد وثق أمس إصابة مواطنة وطفل بجراح، جراء قصف صاروخي تركي، استهدف بلدة عين عيسى، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة.

في الوقت نفسه، دخل رتل تركي جديد إلى الأراضي السورية مكون من 25 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجه نحو المواقع التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11 ألفا و85 قطعة بينها دبابات وناقلات جند ومدرعات.