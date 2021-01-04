إصابات كورونا في السعودية تتراجع

الإثنين 4 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات (363061) حالة، من بينها (2372) حالة نشطة.



وبلغ عدد الوفيات (6246) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (29252) فحصًا مخبريًا جديدًا ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، ، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".