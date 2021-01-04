شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 100 في هجمات على قريتين نيجريتين قرب الحدود مع مالي والان مع التفاصيل
الإثنين 4 يناير 2021
ذكر رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني أمس الأحد أن مئة قتلوا أول أمس السبت في هجمات على قريتين قرب حدود بلاده مع مالي.
أعلن رافيني حصيلة القتلى في تصريحات بثها التلفزيون الوطني أمس الأحد خلال زيارته للمنطقة الواقعة قرب الحدود مع مالي.
ولم يوضح رئيس الوزراء في تصريحاته المسؤول عن الهجمات.
وقالت مصادر أمنية أول أمس السبت إن ما لا يقل عن 70 مدنيا قتلوا في هجمات متزامنة شنها من يُشتبه بأنهم إرهابيون على قريتي تشومبانجو وزارومداريي.
وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هجمات نفذها مسلحون على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" بالقرب من حدوده مع مالي وبوركينا فاسو في ظل أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وشهدت النيجر كذلك عمليات قتل متبادلة بين جماعات عرقية متنافسة أججها عنف الإرهابيين والتنافس على الموارد الشحيحة.
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