الإمارات.. الصحة تفتتح 3 مراكز للتطعيم ضد كوفيد 19 بدبي

الإثنين 4 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن افتتاح 3 مراكز للتطعيم ضد كوفيد 19 بدبي اعتبارا من اليوم، حيث سيكون التطعيم مجانا للمواطنين والمقيمين، وفقا للبيان.



وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز الصحية والعيادات بأن التطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح "سينوفارم" سيكون متوفرا في مركز الاتحاد الصحي بر دبي ومركز هور العنز الصحي إضافة لمركز القصيص الصحي من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً.

وقال الدكتور الرند "بأن المراكز لا تتطلب مواعيد مسبقة وإنما بإمكان أي شخص الذهاب للمركز القريب من سكنه لتلقي اللقاح ولكن شريطة اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي مؤكدا أن فعالية اللقاح عالية جداً.

وأهاب الدكتور الرند بجميع المواطنين والمقيمين المبادرة والإسراع لأخذ اللقاح وذلك لوقاية أنفسهم وأسرهم ومجتمع دولة الإمارات من هذا الوباء الذي يعد من أسرع أنواع الفيروسات انتقالا وأكثرها فتكا ببعض الفئات من ذوي المناعة الضعيفة.