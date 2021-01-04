مستشار بايدن: إيران أقرب اليوم إلى حيازة السلاح النووي أكثر مما كانت عليه قبل سنة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 12:45 مساءً, 4 يناير 2021 م المناطق-الرياض قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن إيران أقرب اليوم إلى حيازة السلاح النووي أكثر مما كانت عليه قبل سنة.

وشدد جيك سوليفان مستشار على أن برنامج إيران للصواريخ البالستية يجب أن يكون جزءا من المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران.

وتابع سوليفان أن إدارة بايدن تعتقد بإمكانية إجراء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني بمشاركة لاعبين إقليميين.

وأضاف بقوله إن إيران إذا عادت للالتزام ببنود الاتفاق النووي وخفضت من مخزونها من اليورانيوم وتخلصت من بعض أجهزة الطرد المركزي لديها إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى حينها سنعود إلى الاتفاق النووي.

وأدرف لكن ذلك سيكون الأساس للمفاوضات، وعن الصواريخ البالستية وجهة نظرنا هي أن هذه الصواريخ وبرنامج إيران بشأنها يجب أن يكون على الطاولة كجزء من المفاوضات حول الاتفاق.

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