ريال مدريد يستعين بمدرب عراقي في أكاديميته بألمانيا

رياضة 2021-01-04 | 13:30 408 مشاهدة سمت اكاديمية نادي ريال مدريد الاسباني في المانيا، مدرباً عراقياً لقيادة احد فرق الفئات العمرية. وسيباشر المدرب العراقي محمد نوري، عمله في اكاديمية العملاق الاسباني في مدينة هامبورغ بألمانيا. ونشر نوري عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "راح اكون مدرب اكاديمية ريال مدريد في المانيا". يذكر ان نوري حاصل على الشهادة التدريبية الاوروبية (B) وشهادة تحليل مباريات من شركة (Die Ligen) المختصة في تحليل مباريات الدوري الالماني الممتاز، وكذلك شهادة تمنحه ممارسة عمل وكيل اعمال للاعبين. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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