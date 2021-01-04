اليوم.. علاء عباس يخوض مباراته الأولى في الدوري البرتغالي

وانتقل عباس رسمياً الى جيل فيسنتي قبل نحو شهر، لكن اجراءات التأشيرة والامور الادارية حالت دون تسجيل مشاركته الرسمية مع الفريق.

وذكرت صحيفة "ابولا" البرتغالية انه "يمكن لعلاء عباس أن يخوض أخيرًا أول مباراة له مع جيل فيسنتي"، مبينة ان "عملية التسجيل للاعب العراقي الدولي اكتملت وسيشارك في مباراة اليوم".



واوضحت أن "جيل فيسنتي، استغل سمعة المهاجم في بلاده واستطاع زيادة متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعية، فعلى فيسبوك وحده، فاز جيل فيسينتي بـ 40.000 من المشجعين العراقيين الذين يشكلون 40.000 من أصل 87.000".

وسيواجه جيل فيسنتي فريق بيلينينسيش ضمن منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري البرتغالي الممتاز.