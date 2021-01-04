التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق 6 شباط المقبل وتستمر لغاية الـ11 من الشهر ذاته".

وأضافت أن "الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".