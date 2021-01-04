نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، على أن بلاده لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.
وقال نتنياهو في بيان إن "قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال سوى إبراز المزيد من النية في تطوير برنامج نووي عسكري".
وأضاف: "لن تسمح إسرائيل لإيران بإنتاج أسلحة نووية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي، في خطوة يتوقع أن تجد انتقادا دوليا واسعا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت ، مؤخرا، النقاب عن اعتزام إيران تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.
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