دعوة في سرت الليبية لمواجهة "دواعش المال العام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا حكماء وأعيان ومسؤولو مدينة سرت غربي ليبيا، المواطنين إلى الوقوف في وجه "ديناصورات ودواعش المال العام" والتصدي للعابثين بالنسيج الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من المدينة إلى الحكومة الليبية في بنغازي، ضم حكماء وأعيان ومسؤولي قطاعات المياه وجهاز الإسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية وممثلين عن حراك شباب سرت.



وفي بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، قال الوفد إن القيادة العامة للجيش الليبي أبلغتهم بمواصلة عمل المجلس التسييري لمهامه، على أن يكون تحت رعاية القيادة العامة.

وناشد الوفد جميع أهالي سرت الوقوف صفا واحدا، في وجه "ديناصورات النسبة ودواعش المال العام"، وعدم التفريط في حقوق المدينة والتصدي للعابثين بالنسيج الاجتماعي، بحسب البيان الذي لم يسمهم.



ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي، حيث يعمل على تأمين احتياجات المناطق من الوقود ومواد التموين خاصة وسط البلاد وجنوبها، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا في ظل الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.

وأهدى الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء الماضي، أهالي سرت قافلة من الاحتياجات الضرورية والمستعجلة للمدينة.

ووفق بيان بلدية المدينة، تضم القافلة 100 شاحنة محملة بالوقود والسلع التموينية وغاز الطهي والأدوية والمعدات الطبية.





رمز لتوحيد الليبيين

ولمدينة سرت مكانة خاصة عند الليبيين، باعتبارها رمزا لتوحيدهم، حيث تحتضن اللجنة العسكرية الموحدة (5+5) والتي تمكنت من إعلان وقف إطلاق النار الدائم في البلاد، كما تعد المدينة -الخط الأحمر- أمام أطماع تركيا التوسعية بالبلاد.

ووفقا لمخرجات اجتماع اللجنة في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.

كما سيتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين، وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.