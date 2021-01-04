شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يشكر الحكومة وزيرة الصحة والأطقم الطبية لجهودهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، عن شكره الكامل وتقديره لجهود مؤسسات الدولة المصرية وفى مقدمتها مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، فى مواجهة الموجة الثانية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ووجه "مطر" الشكر والتقدير، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجميع مديرى مستشفيات العزل، وجميع الأطقم الطبية، أبناء الجيش الأبيض المقاتلين على جبهة مواجهة فيروس "كورونا"، وغيره من الأمراض، واصفا إياهم بالمقاتلين الحقيقيين.

ودعا "مطر" جميع أبناء الشعب المصرى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، للحد من مخاطر تفشى الموجة الثانية من الجائحة، داعيا أيضًا تجاهل كل الشائعات التى تقودها اللجان الإلكترونية لأهل الشر ضد وزيرة الصحة.