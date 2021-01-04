مكالمة مسربة تكشف ضغط ترامب على مسؤول في الانتخابات لتغيير النتيجة لصالحه.. “أريد 11,780 صوتاً فقط” – فيديو

ضغط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابيّة في ولاية جورجيا لـ”إيجاد أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز”، وذلك بحسب مكالمة هاتفية مسجلة، حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.

وتعتبر المكالمة المذكورة، أحدث محاولة من جانب ترامب لتعزيز مزاعمه، “عن تزوير شاب الانتخابات، ما أدى إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن”.

“واشنطن بوست”، التي نشرت مقتطفات من المكالمة بين ترامب، وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري، براد رافينسبرجر، التي استمرت ساعة، قالت، اليوم الاثنين، إنّ الرئيس المنتهية ولايته “راوح في حديثه مع رافينسبرجر ما بين الإطراء، والاستجداء، والتهديد بعواقب جنائيّة غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام بايدن”.

الصحيفة ذاتها أوضحت أن “رافينسبرجر، ومستشار مكتبه رفضا، طوال المكالمة تأكيدات ترامب، وأبلغاه بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات، التي جرت بنزاهة ودقة”.

وطبقاً لمقتطفات من المكالمة، التي نشرتها “واشنطن بوست” على موقعها الإلكتروني، قال ترامب: “مواطنو جورجيا غاضبون… الناس في البلاد غاضبون… ولا يوجد ما يمنع من القول، مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء الأصوات”.

ترامب أضاف في المكالمة الهاتفية المسجلة: “أنظر.. هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11780 صوتاً.. لأننا فزنا بالولاية”.

كما أصر ترامب على أنه “لا يمكن بأي حال أن أكون قد خسرت في الولاية”، البيت الأبيض أحجم عن التعليق على المكالمة الهاتفية، ولم يرد مكتب رافينسبرجر بعد على طلبات للتعليق، وجهتها “واشنطن بوست”.

كما لم يكن لدى مكتب بايدن، المكلّف بعملية نقل السلطة، تعليق فوري على التسجيل الصوتي.

وتعتبر جورجيا واحدة من عدة ولايات حاسمة خسرها ترامب لصالح بايدن في انتخابات الرئاسة، التي جرت، في 3 نونبر 2020.

ومن المنتظر أن يتسلم بايدن السلطة من ترامب، في 20 يناير الجاري، فيما تشخص الأنظار حول ما إن كان سيكون التسليم هادئاً، أم ستشوبه توترات مع رفض ترامب الاعتراف بالخسارة حتى الآن.