جاد المالح يصدر ألبوما غنائيا

يحضر الكوميدي المغربي جاد المالح لخوض تجربة غناء جديدة، إذ يعتزم إصدار ألبوم غنائي كامل، في وقت لاحق من شهر يناير الحالي.

وقال المالح، في تصريح لنشرة الأخبار بالفرنسية على القناة الثانية، إن عشقه للموسيقى لم يكن حديث العهد، بل إنه كان قد شارك، سابقا، مع فرقة موسيقية في المغرب، وقدم حفلات.

واشتغل جاد المالح على ألبومه خلال فترة الحجر الصحي، وأراد من خلاله تكريم الفنان الفرنسي، كلود نوغارو، فيما ينوي إصداره في 29 يناير الجاري.

ويملك المالح تجارب غناء سابقة، على الرغم من قلتها، من أبرزها أغنية “رقصة الفرح”، التي حققت نجاحا بعد إصدارها، عام 2015.