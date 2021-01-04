كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. “الاتحاد” السعودي يواجه مواطنه “الشباب” في إياب نصف نهائي

يستضيف الاتحاد السعودي مواطنه الشباب، اليوم الاثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب، إيجور ليشنوفسكي، فيما أحرز هدفي الضيوف رومارينيو، ورودريجيز.

ويلتقي الفائز من المباراة مع المتأهل من لقاء الرجاء البيضاوي أمام الإسماعيلي المصري، في الـ11 من يناير الجاري، على مركب محمد الخامس في الدارالبيضاء، في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، قد اعلنت استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.