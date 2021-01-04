السعودية تفصل 7 خطباء لم يحذروا المصلين من خطر “الإخوان”

قررت السلطات السعودية فصل 7 خطباء، تجاهلوا تحذير المصلين من خطر جماعة “الإخوان المسلمين”، وفقا لتوجيهات الوزارة المعنية، ودون اعتبارهم من المنتمين إليها، أو الجماعات المماثلة لها.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إنه صدر قرار بفصل 7 خطباء في منطقة الباحة، إثر إغفالهم توجيه وزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة، والإرشاد بالتحذير من الجماعات، ذات البيعة، والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة “الإخوان المسلمين الإرهابية”.

وكشفت مصادر للصحيفة أن القرار شمل خطباء “تغيبوا عن خطبة الجمعة دون سبب، أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك”.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في تصريحات سابقة، إن فصل بعض الأئمة والخطباء في بعض جوامع المملكة، جاء لعدم التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيان هيأة كبار العلماء، وإيضاح خطورة جماعة “الإخوان الإرهابية”.

وأوضح الوزير نفسه أن الفصل لا يعني أن هؤلاء الأئمة، والخطباء ينتمون إلى هذه الجماعة، أو أنهم متشبعون بفكرهم، ومؤيدون لهم، وإنما القرار كان إجراء نظاميا بحق من لم ينفذ التوجيهات، أو تباطأ في تنفيذها.

وأشار آل الشيخ إلى أن “الاستغناء عن أي أحد يتم إحلال البديل عنه من المؤهلين، الذين تنطبق عليهم الشروط”، مؤكدا أنه لن “تتم إعادة من تم طي قيده للعمل مرة أخرى في الوقت الحالي”.