شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٦٠ منتج إعلامي.. "كلنا وعي ٢" حملة لتعزيز ثقافة التعليم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي اعتمدت وزارة التعليم على أسلوب ( التعليم عن بعد ) كوسيلة للدارسة والتحصيل العلمي هذا العام بسبب جائحة كورونا ، أطلقت حملة إعلامية خاصة لرفع الوعي وتعزيز ثقافة التعليم عن بعد حملت اسم (كلنا وعي٢).

وعمدت الحملة على إطلاق ٢٦٠ منتج إعلامي تم نشر ٥٠٪ منها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي بجانب شاشات التلفزيون عبر عدة قنوات فضائية . ولاقت الحملة تجاوب كبير وتفاعل مميز اتضح من خلال التعليقات الإيجابية على المنتجات الإعلامية الخاصة بها .

وتهدف الحملة لتعزيز وعي الطلبة بالتعليم عن بعد وإبراز دور الأسرة التكاملي في إنجاحه وتسليط الضوء على كل الجهود المتفانية لمنسوبي التعليم.

وتأتي الحملة لتعزيز ثقافة التعليم عن بعد مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتعزيز التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التعليم .

وتماشيا مع الوضع الراهن بعد قرار استمرار التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا حفاظا على سلامة وصحة جميع منسوبي التعليم طلبة ومعلمين وأعضاء هيئة تدريس .