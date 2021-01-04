شكرا لقرائتكم خبر عن مريض كلى .. أول شخص بالعالم يحصل على لقاح أكسفورد والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مريض كلى بريطاني جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا ، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر 82 عاما باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد عند الساعة السابعة والنصف صباحا ، وأعرب بينكر، وهو من أكسفورد، عن فخره بتلقي اللقاح في مدينته، التي تبعد 82 كيلومترا شمال لندن.

وقال :"سعيد جدا بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا اليوم، وفخور حقا بأنه تم تطويره في أكسفورد".

وأضاف :"لقد كان التمريض والأطباء والطاقم رائعين، ويمكنني الآن أن أتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام".