شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثالثة .. إغلاق تام في كوريا الجنوبية لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وسعت كوريا الجنوبية نطاق حظر على التجمعات الخاصة لأكثر من أربعة أفراد ليشمل كل أنحاء البلاد كما مددت فترة تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق التباعد الاجتماعي في منطقة سول، مع تجاوز أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد الألف من جديد.

وتشهد كوريا الجنوبية زيادة في حالات العدوى في أحدث موجة لتفشي المرض التي أدت لارتفاع حاد في الوفيات.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 1020 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الأحد، مما رفع الإجمالي إلى 64264 مصابا توفي منهم 981 مريضا.

وسجلت البلاد 657 حالة فقط مطلع الأسبوع. وقال مسؤول في قطاع الصحة إن السلطات تعمل على احتواء الموجة الثالثة.