شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني ينصح الأطقم الطبية بتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان الأطباء وأطقم التمريض إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال شبان في تصريحات صحفية : "ما يوصي به العقل والتضامن هو أن يتلقى أولئك الذين يعملون في القطاع الصحي التطعيم لحماية أنفسهم وحماية المرضى المسؤولين عنهم"، مضيفا أنه شخصيا سيتلقى اللقاح على الفور عندما يحين دوره، وقال: "وأريد أيضا أن أقنع بتطعيمي (الآخرين) بأن اللقاح آمن".

يُذكر أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بألمانيا أعلنوا أنهم لا يريدون تلقي التطعيم.