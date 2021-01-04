الآسيوي يعيد إطلاق مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية بشعارات جديدة

وسيتم عرض التصاميم الجديدة أمام الجماهير من خلال كافة المنصات في بطولات الاتحاد خلال السنوات المقبلة، سواء في ملاعب المباريات أو القنوات التلفزيونية أو قنوات التواصل الاجتماعي.

وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير محتوى حديث وجذاب للجماهير في كافة أرجاء القارة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي متعددة اللغات والتي تحظى بمتابعة كبيرة على فيسبوك، انستغرام، تويتر، ويبو، ويتشات، نوتياو، دوين، لاين، في كونتاكت وتيليغرام، إلى جانب الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد. وسوف يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع شركاءه التجاريين على تجسيد روح هذه العلامات الجديدة من خلال مجموعة من الفعاليات التي من المخطط أن تستقطب الجماهير من كافة أرجاء القارة خلال السنوات المقبلة.



وتم إعداد التصاميم الجديدة من خلال العمل المشترك بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشريكه التجاري الحصري، شركة تسويق كرة القدم الآسيوية FMA على مدار 15 شهر، وذلك بعد التواصل مع أطراف اللعبة وإجراء دراسات مكثفة حول اهتمامات الجماهير في كافة أرجاء قارة آسيا، وبحيث جاءت التصاميم الجديدة معبرة عن روح هذه البطولات.

واستلهمت تصاميم بطولات المنتخبات الوطنية من ملاعب كرة القدم وألوان المنتخبات الوطنية في قارة آسيا، حيث تم التركيز على الأماكن التي شهدت تتويج أبطال آسيا، ودعم أفضل المنتخبات الوطنية وأهم الأبطال في القارة.