الصومال يحبط هجمات إرهابية لداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية الصومالية، اليوم الاثنين، إحباط هجمات إرهابية كان يخططها تنظيم داعش لشنها في محافظة بري شمال شرقي البلاد.

وقال مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام محلية إن القوات الخاصة في ولاية بونتلاند نفذت عمليات أمنية واسعة خلال اليومين الماضيين في إقليم بري لمكافحة هجمات متوقعة لداعش في 5 قرى تستهدف قوات الأمن.

وساعد السكان المحليون والرعاة في المناطق التي جرت بها العمليات القوات الأمنية عبر تزويدهم بالمعلومات عن تجمع مليشيات داعش في تلك المناطق، بحسب بيان رسمي.

وأضاف البيان أن "الإرهابيين لاذوا بالفرار عقب وصول قوات الأمن المنطقة".