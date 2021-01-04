إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم.. "فتيل" أزمة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران، اليوم الإثنين، استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي، في خطوة يتوقع أن تجد انتقادا دوليا واسعا.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخرا، النقاب عن اعتزام إيران تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.



من حانبه، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن واشنطن لن تتهاون في التعامل مع النووي الإيراني.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، الجمعة، "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن "ترامب انسحب من الاتفاق النووي، لكن هذا الانسحاب زاد من قدرة الإيرانيين على امتلاك مواد نووية".

وأضاف بايدن: "أعتقد أن كل هذه الأشياء ستكون صعبة للغاية، لكنني أعرف شيئًا واحدًا: لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، ولهذا السبب علينا أن نكون جزءًا من مجموعة أكبر".

كما اشترط بايدن، على إيران احترام القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، كشرط لعودة واشنطن للاتفاق النووي.