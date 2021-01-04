بريطانيا تبدأ استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تبدأ بريطانيا، الاثنين، استخدام لقاح المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفورد لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك.



ويعد هذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل، ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك اللذين رُخصا لهما ووزعا في دول عدة ولا سيما الولايات المتحدة.

وتلقى أكثر من مليون شخص في بريطانيا حتى الآن لقاح فايزر/بايونتيك منذ بدء حملة التلقيح مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

وأوصت السلطات البريطانية بـ100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد وستكون 520 ألفا منها متوافرة الاثنين على ما ذكرت وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: "يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

ورخصت الأرجنتين كذلك للقاح أسترازينيكا-أكسفورد فضلا عن الهند الأحد، الأمر الذي سيسمح لهذه الدولة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة بمباشرة إحدى أوسع حملات التطعيم في العالم".

وأودى كوفيد-19 بحياة أكثر من 150 ألف شخص في الهند، وسيلقح هذا البلد 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021.