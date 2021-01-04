شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً في ثاني هجوم إرهابي خلال أسبوع بشمال سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

قُتل 15 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من الجيش السوري والمقاتلين الموالين له، جراء «كمين» نصبه تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

واستهدف عناصر التنظيم ليلاً، بحسب المرصد، حافلة تقل عسكريين وسيارات وصهاريج وقود في منطقة وادي العذيب في شمال محافظة حماة على طريق يربط محافظة الرقة (شمال) بدمشق.

والقتلى هم ثمانية من القوات السورية وأربعة من قوات الدفاع الوطني، إضافة إلى ثلاثة مدنيين. كذلك، أصيب 15 آخرون بجروح، وفق المرصد.

وكانت حصيلة أولية للمرصد ليلاً أفادت بمقتل تسعة أشخاص بينهم مدنيان، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقتل «تسعة مدنيين» وإصابة «أربعة آخرين بجروح جراء اعتداء نفّذته التنظيمات الإرهابية». ونقل الإعلام الرسمي عن محافظ حماة طارق كريشاتي قوله:« إن الهجوم تمّ غالباً بالأسلحة الرشاشة».

وفي أعقاب الهجوم، خاضت وحدات الجيش، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق عن مصدر على الأرض، «اشتباكات ضارية مع الإرهابيين».

ولم يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل تبناه التنظيم، الخميس، واستهدف حافلة عسكرية في شرق سوريا، ما أودى بحياة 39 عنصراً من القوّات السورية، وفق حصيلة للمرصد.

وعلى الرغم من هزيمته في آذار/مارس 2019، لا يزال التنظيم يشنّ هجمات دورية في سوريا، ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، انطلاقاً من انتشاره في منطقة البادية المترامية الأطراف والممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات إرهابية.