شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلمح إلى فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الاثنين، إن أعداد الإصابات بوباء «كوفيد-19» تتزايد بوتيرة سريعة في بعض مناطق البلاد، وإن الحكومة لا تستبعد فرض أي إجراءات إضافية لمحاولة كبح التفشي بما يشمل عزلاً عاماً على مستوى البلاد.

وأضاف هانكوك في تصريحات لمحطة «سكاي نيوز»: «الوضع صعب جداً فيما يتعلق بانتشار الفيروس». ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تبحث فرض عزل عام على البلاد بأسرها رد بالقول «لا نستبعد أي شيء».

ووصف هانكوك بدء استخدام لقاح ثان للوقاية من المرض طورته شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة «أوكسفورد» بأنه «انتصار للعلم في بريطانيا»، مشيراً إلى أنه سيكون طريقة الخلاص طويلة الأمد من الجائحة. وأضاف أن بريطانيا وزعت بالفعل مليون جرعة من لقاح «فايزر» وهو ما يفوق باقي القارة الأوروبية كلها.