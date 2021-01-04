شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تهوي 14% من أعلى مستوى فوق 34 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت بيتكوين 14% الاثنين إلى 27850 دولار، لتواصل الانخفاض بعد تحقيق مكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد. وزادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم لأكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست مرتفعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير. (رويترز)

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