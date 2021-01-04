شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر فوتسي البريطاني يقفز 3% في أول يوم تداول بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول لهذا العام إذ عزز الاتفاق التجاري التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا بأنحاء القارة التوقعات بتعاف اقتصادي قوي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة ليلامس المستويات المرتفعة التي بلغها في فبراير/ شباط 2020، مع تصدر أسهم التعدين والسفر والترفيه المكاسب.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (فوتسي 100) بأكثر من 3% في منتصف جلسة أول يوم تداول للأسهم بعد خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي.

تداول الأسهم المقومة باليورو

وانتقل تداول الأسهم المقومة باليورو من لندن إلى منصات جديدة في الاتحاد الأوروبي الاثنين. وتنامي تداول الأسهم المقومة باليورو في سيبو يوروب ووحدات تركويز لبورصة لندن في أمستردام ومنصة بورصة أكويس الجديدة في باريس باطراد عند بدء التداول بدون حدوث مشاكل.

ورغم أن الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه بشق الأنفس في أواخر ديسمبر/ كانون الأول حدد قواعد لقطاعات مثل صيد الأسماك والزراعة، فإنه لم يشمل القطاع المالي البريطاني الأكبر بكثير، مما يعني أن الوصول التلقائي إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي انتهى في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

جرى تداول أسهم بنوك بريطانية مثل لويدز وباركليز ونات ويست على انخفاض طفيف.

وجنى المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة ليكون خلال التداولات دون أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما ارتفع المؤشر كاك الفرنسي 1.3 بالمئة. (رويترز)