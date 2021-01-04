شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القيد والتسجيل للميركاتو الشتوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاعبو الـ«6 أشهر» يُشعلون سوق الانتقالات ويستقطبون الأضواء

خورفكان يُبرم أول صفقتين بالتعاقد مع الرفاعي والخديم

دبي: علي نجم

ينطلق غداً سباق التنافس على التعاقدات الشتوية مع فتح باب الميركاتو الشتوي في اتحاد الكرة بداية من اليوم الخامس يناير/كانون الثاني الحالي، وحتى الأول من فبراير/شباط المقبل.

ورفعت الأندية طوال الأيام الماضية، شعار التحرك «السري»، أملاً في إبرام صفقات تساعدها على تحسين موقعها في الجدول، أو تسهم في الاستغناء عن بعض اللاعبين الذين بات وجودهم في الفريق يشكل أزمة فنية أو حتى مالية، في ظل ترشيد الإنفاق منذ بداية جائحة كوفيد ـ 19.

خورفكان الأسرع

وكان خورفكان الأسرع في الدخول من الباب العريض، حيث أبرم حتى الساعة صفقتين الأولى بضم المدافع المقيم عبدالله الرفاعي من الوحدة، وطارق الخديم من الشارقة.

وتأمل الفرق التي تعاني في أسفل جدول الترتيب، أن تكون خطواتها مدروسة وموفقة أملاً في إنقاذ المركب قبل الغرق، خاصة مع الوصول إلى نهاية الدور الأول الذي لم تتبق منه سوى جولة واحدة ستقام يومي 15 و16 الحالي.

وبدأ سوق الانتقالات «ساخناً» حتى الآن، على الرغم من عدم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقات، لكن تواجد قائمة مطولة من اللاعبين الذين دخلوا فترة الأشهر الستة الأخيرة، فتحت الباب على مصراعيه أمام مفاوضات معقدة بين عدد من اللاعبين وبين أنديتهم أو حتى مع أندية أخرى.

طارق الخديم

شباب الأهلي في صلب معركة الميركاتو

ويبرز شباب الأهلي في صلب «معركة» الميركاتو، مع وجود أكثر من اسم في قائمته دخلوا فترة الأشهر الستة الأخيرة، وعلى رأسهم النجم عبدالله النقبي الذي تحول إلى عنصر أساسي في تشكيلة الفرسان، ومعه محمد العطاس وماجد حسن، وإن كانت المؤشرات تشير إلى إمكانية عدم تفريط النادي في خدمات أي منهم حتى الآن.

وتحول ماجد سرور لاعب وسط فريق الشارقة إلى الاسم الأكثر تداولاً في الأوساط الكروية، بعدما تحول اللاعب إلى محل شد وجذب بين استمراره في ناديه الحالي، أو الانتقال وخوض تجربة جديدة، بعدما نال بعض العروض التي يسيل لها اللعاب.

ولا يقتصر الأمر في البيت الملكي على ماجد فحسب؛ بل يبرز أيضاً اسم الثنائي سيف راشد أحد نجوم «موسم التتويج»، إضافة إلى مدافع منتخبنا الأولمبي حمد جاسم.

وسيترقب خورفكان موقف اللاعب عمر جمعة ربيع الذي يدافع عن ألوانه على سبيل الإعارة من الشارقة، علماً بأن اللاعب دخل بدوره فترة الأشهر الستة الأخيرة.

عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي

ملف الأجانب .."كواس الأقرب للخروج من النصر"

أما على مستوى اللاعبين الأجانب، فلا يبدو أن الهدوء سيسيطر على أجواء الميركاتو، حيث يسعى عجمان إلى إحداث تغييرات تساعده على الخروج من النفق المظلم، بينما أصبح كواس لاعب فريق النصر الاسم الأكثر ترجيحاً للخروج من بيت «العميد»، وإن كان اللاعب البديل لم يحسم حتى الساعة مع وجود 4 أسماء مرشحة لخلافته بينهم ثنائي برازيلي (برونو ومارين)، إضافة إلى لاعب ياباني وآخر أوزبكي.

ولن يقف العين مكتوف الأيدي، وسط تطلع القائمين على الفريق إلى إبرام صفقات تساعد الفريق على النهوض من كبوته، خاصة بعد الاستغناء عن اللاعب الكازاخستاني إسلام خان المعاقب بقرار إيقاف قاري بسبب تناول المنشطات.

ويسعى الوحدة إلى تأمين البديل المناسب لتعويض الاستغناء عن البرازيلي لوفانور الذي فشل في تقديم المستوى المأمول، وسط تنافس بين أصحاب السعادة والظفرة على التعاقد مع الإسباني كوندي.



براندلي كواس لاعب النصر

الزرعوني : تحركات واسعة في الميركاتو

وتوقع هشام الزرعوني عضو اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن يشهد السوق تحركات واسعة، مع سعي العديد من الفرق إلى إبرام صفقات تساعدها على ترتيب الأوراق قبل بداية الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي.وأشار الزرعوني إلى أن ترتيبات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عادية للميركاتو الشتوي، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي باتت تمتلكها الأندية على صعيد القيد والتسجيل الإلكتروني.

ومضى يقول: «ستكون هناك تحركات عديدة لبعض اللاعبين المواطنين، خاصة أن هناك معايير جديدة وأوضاعاً باتت تفرض نفسها على الواقع في الأندية سواء تلك التي تريد تحسين مستواها الفني، أو تلك التي تأمل أن تعزز أوراق قوتها، إضافة إلى التأثيرات المالية التي باتت تتحكم في العديد من مفاصل اللعبة، خاصة على مستوى الاتفاقيات وقيمة العقود بعد التأثيرات الأخيرة التي تسببت بها الجائحة.