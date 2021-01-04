شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم دبي تسجّل أفضل أداء يومي في 7 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت اسواق الأسهم المحلية حركتها الصعودية خلال العام 2021، وسط أداء قوي للمؤشرات العامة، بدعم من النشاط على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار. وسجل سوق دبي المالي أفضل أداء يومي للمؤشر العام منذ 7 شهور، حيث صعد السوق بنسبة لامست 3%، بما يعادل 72.6 نقطة ليغلق المؤشر عند 2579 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مطلع مارس 2020.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.72%، مضيفاً 36.3 نقطة، ليغلق عند 5115.5 نقطة.

وشهد السوقان تداولات قوية بلغت 887 مليون درهم، تركزت على إعمار العقارية بنحو 135 مليون درهم، و«الدار» 103.4 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 97.3 مليون درهم، و«العالمية القابضة» 77.7 مليون درهم و«دبي للاستثمار» 61.5 مليون درهم. وارتفع سهم «إعمار العقارية» 5.3%، و«دبي للاستثمار» 4.08%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.3%، و«داماك» 3.78%. كما ارتفع «الدار» 1.26%، و«أبوظبي الأول» 0.9%، و«أدنوك للتوزيع» 3.4%.

كانت هذه تفاصيل خبر أسهم دبي تسجّل أفضل أداء يومي في 7 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.