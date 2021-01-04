شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشارقة الرياضي يشيد بمكرمة حاكم الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المكرمة الجديدة والسخية بتحفيز الأندية أصحاب الإنجازات للموسم الرياضي «2019_2020» بما يمثل ترجمة لاهتمام سموه المتعاظم بأبنائه الرياضيين ودعمه اللامحدود لأندية الإمارة الباسمة وحرصه على تقدير المتميزين من الأندية واللاعبين.

وقال: نحن في مجلس الشارقة الرياضي لايسعنا إلا التعبير عن بالغ الامتنان للمكرمة السخية لصاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية التي تعتبر وساماً جديداً، حيث يمثل اهتمام سموه بالرياضة والرياضيين دافعاً وتحدياً لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارة الباسمة بما يقابل هذه الرعاية التي تحظى بها الأندية في الإمارة الباسمة وتوفير كافة المتطلبات من مرافق رياضية مميزة وبنى تحتية على أعلى مستوى واهتمام بالكوادر البشرية سواء من إداريين أو مدربين أو لاعبين بما قاد إلى خلق سمعة مميزة قادت الرياضة في الإمارة الباسمة لمكانة عالية تدفع الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف عيسى هلال الحزامي: تأثرت الرياضة بشكل عام بفترة التوقف كما توقف النشاط لبعض الفرق وتوقفت بعض البطولات لكن بتوجيهات سموه تشمل المكرمة أصحاب الإنجازات من مختلف الأندية في مختلف الألعاب، وهو ما يشكل رسالة للأندية بأن الإنجازات هي عنوان رياضة الإمارة الباسمة بفضل البيئة الرياضية المثالية التي تنبع من رعاية صاحب السمو من أجل تميز الأندية على كافة المستويات وأن تتطلع دائماً إلى تحقيق البطولات التي تشرف الرياضة في الإمارة في شتى الألعاب والمنافسة على المراكز الأولى، وقد جاءت هذه المكرمة لتعبر عن فخرنا بما تجده اجتهادات الأندية من اهتمام صاحب السمو وبما يؤكد أن كل إنجاز يتحقق يزيد من أسهم الإمارة الباسمة على المستوى الرياضي ويترجم ما تجده من متابعة دائمة على أعلى المستويات وتلبية للطموحات التي تدخل بها أندية الإمارة في كل موسم رياضي.

واختتم عيسى هلال بقول: نهنئ أصحاب الإنجازات بحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تكريم أبنائه الرياضيين، حيث يمثل ذلك رسالة جديدة بأن تتواصل الجهود والعمل المستمر والإصرار والعزيمة على البقاء في دائرة تحقيق الطموحات التي تصبو لها الإمارة رياضياً وذلك طبيعي قياساً بما تجده من اهتمام فائق، ونعاهده على مواصلة الجهود في القطاع الرياضي بالإمارة من أجل الحفاظ على الإنجازات.