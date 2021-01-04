شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا فيها المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والاخاء بين أبناء الوطن كى ننعم بالاستقرار والأمان والازدهار تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان نصها كالتالى: قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدنى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة الأقباط بخالص التهانى القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الاخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا؛ كى تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وكل عام وقداستكم بخير مستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

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