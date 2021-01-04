50% ارتفاعًا بالطلب على الكمامات الطبية تزامنًا مع تطبيق الغرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الكمامات الطبية ارتفع بنحو 50%، تزامنا مع تطبيق عقوبة الغرامة على عدم إرتداء أمس.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تطبيق القرار الخاص بتفعيل الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهًا، على الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، بدءًا من أمس الأحد.

وأضاف عوف، لمصراوي، أن مصر لديها مخزون استراتيجي كبير يكفي لمدة 3 سنوات.

وأوضح عوف أن المصانع المحلية تنتج نحو 10 ملايين كمامة طبية في اليوم، أي نحو 300 مليون كمامة شهريًا.

وتابع عوف، أن الوفرة الكبيرة من الكمامات شجعت وزارة الصناعة على فتح باب التصدير للدول المحيطة الأفريقية والعربية.

وسمحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في سبتمبر الماضي، باستئناف تصدير الكحول بكافة أنواعها ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية.

وكانت مصر قد أوقفت تصدير الكحول والماسكات الجراحية في مارس الماضي بالتزامن مع بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأشار عوف، إلى أن مصر تصدر 10% فقط من إنتاجها، وبعد قرار الحكومة بوقف تصدير الكمامات أثناء الذروة الأولى، فقد المصدرين أسواقهم الأفريقية.

وأضاف عوف، أن أسعار الكمامات منخفضة بشكل كبير في الأسواق حيث تتراوح بين جنيه و3 جنيهات في الأسواق.

وكان محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، قال في وقت سابق لمصراوي، إن الإقبال على شراء الكمامات القماش انخفض بنحو 90% خلال الفترة الحالية مقارنة بالإقبال عليها بالموجة الأولى لفيروس كورونا، بسبب الوفرة الكبيرة في الكمامات الطبية.