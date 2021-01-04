بلجيكا تسجل 842 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا سيانسانو حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الإثنين أنه جرى تسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ عدد حالات الوفاة 19 ألفا و701 شخص، بينهم 10 آلاف وفاة خلال الموجة الثانية للجائحة.

وتم نقل 132 حالة إلى المستشفى، حيث يتواجد حاليا 2186 حالة داخل المستشفيات.

وتخطت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم حاجز الـ 85 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة - التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى - أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم حاجز الـ 85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً و122 ألفا و80 إصابة، في جميع

أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من مليون و800 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي، وتعافي أكثر من 47 مليون مصاب.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 6ر20 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 3ر10 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 7ر7 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 351 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 149 ألف ثم الهند بأكثر من 127 ألف وفاة.