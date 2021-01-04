سنغافورة: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 58 ألفا و721 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الاثنين ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 58 ألفا و721 حالة بعد تسجيل 24 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية - أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم.

ولم تسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، بينما تعافى 58

ألفا و197 حالة.

وتخطت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم حاجز الـ 85 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة - التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى - أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم حاجز الـ 85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً

و122 ألفا و80 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من مليون و800 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي، وتعافي أكثر من 47 مليون مصاب.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 6ر20 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 3ر10 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 7ر7 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 351 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 149 ألف ثم الهند بأكثر من 127 ألف وفاة.