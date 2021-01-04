27 إصابة بكورونا في مالي .. والإجمالي 7253 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الاثنين أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7253 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 4913، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 278 حالة وفاة.



وتخطت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم حاجز الـ 85 مليون حالة، وفقا

لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة - التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى - أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم حاجز الـ 85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً و122 ألفا و80 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من مليون و800 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي، وتعافي أكثر من 47 مليون مصاب.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 6ر20 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 10.3 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 7.7 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 351 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 149 ألف ثم الهند بأكثر من 127 ألف وفاة.