إسرائيل تسجل 5135 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، اليوم الاثنين، تسجيل 5135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذى أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ438 ألف حالة، تعافي منهم 380 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3416 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 25 حالة أمس، بينما هناك 731 حالة خطرة و201 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي

يولي إدلشتاين صباح أمس أن إسرائيل أكملت أسبوعها الثاني من حملة التطعيم بتلقيح مليون وتسعين ألف شخص.

وتخطت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم حاجز الـ 85 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة - التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى - أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم حاجز

الـ 85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً و122 ألفا و80 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من مليون و800 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي، وتعافي أكثر من 47 مليون مصاب.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 6ر20 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 3ر10 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 7ر7 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 351 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 149 ألف ثم الهند بأكثر من 127 ألف وفاة.