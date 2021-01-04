إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 2.71 مليون حالة

سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 71ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 65164 حالة.

وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 201 ألف و308 أشخاص من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 49 أسبوعاً.