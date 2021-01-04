مصر تعتزم حماية السائحين من كورونا بـ "ممرات آمنة"

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تعتزم مصر جذب السياح الألمان للعودة إلى مناطق العطلات المطلة على البحر الأحمر بحلول الصيف المقبل على أبعد تقدير بمفهوم خاص للوقاية من كورونا.

وقال السفير المصري في برلين، خالد جلال عبد الحميد: "نريد توفير ممرات آمنة تضمن سلامة كاملة للسائحين".

وأوضح عبد الحميد أن الخطة ستشمل مجموعة كاملة من التدابير، بداية من الحد من عدد الركاب في الطائرة وصولا إلى اختبارات إلزامية عند الدخول والخروج من البلاد.

وذكر السفير أنه سيُجرى البدء في تطبيق هذه الخطة في المنتجعين المفضلين أيضا لدى السائحين الألمان، الغردقة وشرم الشيخ. وقال: "نأمل البدء في ذلك في الصيف، ولكن ربما أيضا في أبريل أو مايو".

وتعد مصر ثاني أكثر مناطق العطلات المفضلة للسائحين الألمان خارج أوروبا.