الهند تسجل 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 16 ألفا و 504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و 341 ألفا و 291 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 214 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفا و 649 حالة.

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