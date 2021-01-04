زلزال بقوة 5 درجات يضرب كينداري الإندونيسية

سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر للزلازل، مدينة كينداري عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبية الإندونيسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية القول، إن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة، كان على مسافة 137.6 كيلومتراً إلى الشمال من شمال غربي مدينة كينداري عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبية.

وأوضحت الهيئة الأميركية أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط جرحى أو وقوع أضرار مادية نتيجة للزلزال.

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