البرازيل تسجل 17341 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 17341 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و293 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أميركا الجنوبية سجل أكثر من 7.7 مليون حالة إصابة و196018 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر.

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