الأمن يستعمل الرصاص في فاس…إصابة شرطي ووفاة مشتبه فيه

استعمل ضابط شرطة، يعمل في فرقة الأبحاث والتدخلات، التابعة إلى منطقة أمن فاس المدينة، سلاحه الوظيفي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وذلك في تدخل أمني لتوقيف مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية، وعرضوا المواطنين، وعناصر الشرطة لاعتداء جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض، وفق بلاغ للأمن.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم، الذين كانوا بصدد اعتراض سبيل المارة في حي سهب الورد في مدينة فاس، غير أنهم واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، ما تسبب في إصابة موظف شرطة بجروح عميقة على مستوى الرأس، وهو الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل أن يصيب أحد المشتبه فيهم على مستوى البطن.

وأضاف المصدر نفسه أن الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر، الناتج عن المشتبه فيهم، قبل أن يتم نقل موظف الشرطة، والمشتبه فيه، المصابين، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم تطبيب جروح الشرطي بعشر غرز طبية على مستوى مقدمة الرأس، بينما توفي المشتبه فيه، المصاب بعد وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية.

وحسب البلاغ ذاته، فإنه فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، بينما لاتزال الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المساهمين، والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.