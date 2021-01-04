ليلة من ليالي “ألف ليلة وليلة”.. نجم باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل خطوبته في مراكش – صور

نشر اللاعب الإيطالى ماركو فيراتي، المحترف في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلة أمس الأحد، تفاصيل الاحتفال بخطوبته من جيسيكا عايدي في المغرب.

واستغل فيراتي عطلته في مراكش، ليرتبط، رسميا، بحبيبته، وتظهر الصور أنه أقام احتفالا وسط الرمال، تزينت فيه الخيام بالأضواء، بشكل جعله شبيها بقصص ألف ليلة وليلة.

وكان فيراتي قد أعلن خطوبته، قبل أيام، من جيسكا، وظهرت، آنذاك، “جيسيكا” بالقفطان المغربي، في صورة جمعتها بفيراتي، الذي ارتدى زيا يجمع بين التقليدي المغربي، والعصري.

ويبدو أن فيراتي فاجأ حبيبته بطلب يدها في مراكش من دون علمها المسبق بذلك، حيث نشر صورة، وهو منحنيا على ركبتيه بطريقة رومانسية، الأمر الذي خلف دهشة لها، حسب الصورة.