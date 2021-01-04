مراكش.. اليوم النطق بالحكم في قضية “حمزة مون بيبي” مجموعة “كلامور”

تشهد محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية محاكمة 3 متهمين من مجموعة “كلامور”، المتعلقة بملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه، أيضا، الفنانة دنيا باطمة، وآخرون.

ويتوقع أن تعرف جلسة اليوم النطق بالحكم النهائي بعد قررت هيأة الحكم في آخر جلسة إدخال الملف للمداولة، والتأمل، استعدادا للنطق بالحكم في مرحلته الاستئنافية، التي عمرت أزيد من 14 جلسة.

وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في حق المتابعين، خلال حكمها الابتدائي، في فبراير الماضي، بالحبس سنتين نافذتين، و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعد أن كشفت التحقيقات علاقتهم بتسيير الحساب، المختص في الابتزاز، والتشهير على تطبيق أنستغرام”.

ويتابع في ملف “حمزة مون بيبي” 3 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من “س.ج”، المعروفة بلقب “كَلامور”، و“م.ض”، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و”ع. س”، مالك وكالة لكراء السيارات، وذلك في إطار قضية ما بات يعرف بملف “حمزة مون بيبي”.

ويواجه المتهمون في الملف المذكور تهم “المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث، وتوزيع صورة أشخاص، وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات، ووقائع كاذبة، قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم، والنصب ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بالإفشاء، ونسب أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام للمعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال، وإحداث اضطراب في سيرها، والتهديد”.