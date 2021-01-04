يرتقب استخدامه في المغرب.. بريطانيا تبدأ استخدام لقاح “أسترازينيكا-أكسفورد” اليوم

تبدأ بريطانيا، اليوم الاثنين، استخدام لقاح المختبر البريطاني “أسترازينيكا” وجامعة أكسفورد، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك، مع احتمال أن تشدد مجددا التدابير للحد من انتشار وباء “كوفيد-19”.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في كلمة بالمناسبة: “يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي تأتى بفضل جهود العلم البريطاني، باعتبار أن ذلك يشكل تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب”.

ويعد هذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل، ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي “موديرنا” و”فايرز/بايونتيك” اللذين رخص لهما ووزعا في دول عدة.

وتلقى أكثر من مليون شخص في بريطانيا حتى الآن لقاح “فايرز/بايونتيك” منذ بدء حملة التلقيح مطلع شهر دجنبر الماضي.

وأوصت السلطات البريطانية باقتناء مائة مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا-أكسفورد”، حيث ستكون 520 ألفا منها متوفرة اليوم الاثنين.

ويعد لقاح “أسترازينيكا-أكسفورد” أحد اللقاحات التي سيعتمدها المغرب في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، حيث وقع في شتنبر الماضي مذكرة تفاهم من أجل ضمان حصة من اللقاح الأقل كلفة حتى الآن.