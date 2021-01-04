سجين ينتحر في الداخلة وإدارة السجن: استخدم حبلا من ملابسه وغطاء نومه وربطه بشباك التهوية

أعلنت إدارة السجن المحلي في الداخلة عن وفاة سجين، انتحر باستخدام ملابسه.

وقالت إدارة السجن، ليلة أمس الأحد، إن السجين (ح.ع)، المعتقل قيد حياته في هذه المؤسسة السجنية بتهمة مسك المخدرات بصفة غير مشروعة، توفي في طريقه إلى المستشفى بعد إخراجه إليه بصفة مستعجلة، إثر قيامه بمحاولة انتحار داخل الغرفة، التي كان يقيم فيها.

واستخدم المعني بالأمر حبلا استخلصه من ملابسه، وغطاء النوم الخاص به، إذ قام بلفه حول عنقه وربطه إلى شباك التهوية الخاص بالغرفة، التي كان يقيم فيها.

وأوضحت الإدارة أنه، على الرغم من تدخل موظفي المؤسسة لمحاولة إنقاذ السجين المذكور، إلا أن المنية وافته في طريقه إلى المستشفى.

وقالت إدارة السجن إن السجين المتوفى كان يعاني قيد حياته من اضطرابات عقلية، ونفسية، حيث كان يتناول الأدوية الموصوفة له من طرف طبيبة الأمراض العقلية، والنفسية.