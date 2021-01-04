طقس الاثنين.. طقس بارد نسبيا بكل من المرتفعات والجنو ب-الشرقي والهضاب العليا

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من المرتفعات، والجنو ب-الشرقي والهضاب العليا.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا خلال الصباح شمال ووسط البلاد. وسيلاحظ مرور سحب كثيفة ابتداء من نهاية الزوال، مصحوبة بأمطار آو زخات بالسهول الشمالية والوسطي، والريف، والمنطقة الشرقية، والأطلس والسهول الغربية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال عموما.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 7 وناقص 2 درجات بالمرتفعات، وما بين ناقص 1 و5 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية الشماليةن والجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 5 و11 درجات بالسواحل الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية ومنطقة سوس، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 2 و7 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 7 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والسهول الوسطى وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا بمنطقة البوغاز وشمال مهدية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب مهدية.