شكرا لقرائتكم خبر عن 1760 إصابة جديدة بكورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1760 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 246.971 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3646 حالة وفاة .

كانت هذه تفاصيل خبر 1760 إصابة جديدة بكورونا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.